Дюков: Кузяев создаёт для «Зенита» дополнительные опции в атакующих действиях

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал об академии питерского клуба, а также прокомментировал прогресс Далера Кузяева, который в текущем сезоне стабильно играет за основную команду сине-бело-голубых.
«Многие игроки, подготовленные нашей академией, действительно стали профессиональными футболистами: наши выпускники играют в клубах РФПЛ и ФНЛ, но пока, к сожалению, они не являются игроками основного состава первой команды. За исключением, конечно, Далера Кузяева, которого уже можно смело считать таковым…. Он даёт большой объём, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, притом что он старается играть вперёд. У Далера очень приличный удар, смело идёт в штрафную соперника и тем самым создаёт для „Зенита“ дополнительные опции в атакующих действиях», — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».