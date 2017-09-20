Дюков: в России продвинутые футбольные школы, по сути, развиваются в вакууме

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался о нынешних проблемах молодёжного футбола в России.
«Конечно, есть у нас и внутренние затыки, в том числе и в работе нашей академии. Но основная проблема нашей школы, и не только нашей, в том, что пока в российском футболе нет пирамиды детско-юношеского и молодёжного футбола, нет единой развитой футбольной экосистемы. Вроде бы школ много, но между ними – огромный разрыв: в качестве инфраструктуры, персонала, тренеров, методик, соревновательных возможностях. Количество благополучных, „упакованных“ школ настолько мало (в сравнении с той же Германией), что более половины из этих немногочисленных продвинутых школ и академий, по сути, развиваются в вакууме, они находятся в своеобразных анклавах.
Для них иметь регулярную соревновательную практику по принципу «равный с равным» – огромная проблема. Если взять нашу академию, то на Северо-Западе число более или менее достойных соперников ограничено двумя-тремя. Академии, за исключением московских, вынуждены довольствоваться участием в паре недельных турниров с высоким уровнем конкуренции, всё остальное время соревновательная практика не позволяет прогрессировать", — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».