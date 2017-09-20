«Ливерпуль» был готов продать Коутиньо в «Барселону», если бы купил Мюллера

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время летнего трансферного окна имел хорошие шансы на переход в «Барселону». Sport Bild пишет, что мерсисайдцы были готовы продать бразильского футболиста, если бы приобрели у «Баварии» Томаса Мюллера.
Летом сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн, но параллельно пытался договориться с «Баварией» по Мюллеру. После того как попытки заполучить немецкого нападающего успехом не увенчались, мерсисайдцы решили не продавать Коутиньо.
Коутиньо: было честью получить предложение от «Барсы», я заинтересовался им