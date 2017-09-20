Джанаев дебютирует за «Рубин» в матче Кубка России с «Оренбургом»

Голкипер Сослан Джанаев, который во время летнего трансферного окна перешёл в «Рубин» из «Ростова», сегодня, 20 сентября, дебютирует за казанскую команду в матче Кубка России против «Оренбурга». Предлагаем ознакомиться со стартовым составом казанцев.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Р. Сигурдссон, Кузьмин, А. Сонг, Оздоев, Лестьенн, Жемалетдинов, Азмун.
Запасные: Акмурзин, Набиуллин, Гранат, Бауэр, Махатадзе, М’Вила, Рочина, Канунников.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Рубин». Начало – в 15:00 мск.
«Рубин» полетел на матч Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков