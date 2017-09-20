Колосков: в международном плане Сорокин — это человек номер два после Мутко

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал избрание Алексея Сорокина членом европейского совета ФИФА.
Для России это престиж. В ФИФА 211 стран, а в совет входит всего около 30 человек. Попасть на футбольный олимп – это большой престиж для РФС и России. Это наше законное место, ведь с 1946 года мы имели пост вице-президента ФИФА. Валентин Гранаткин занимал этот пост больше 25 лет. Потом он стал старшим вице-президентом. Потом 27 лет я был в ФИФА, из них 14 лет был вице-президентом. Затем пришёл Виталий Мутко. Хорошо, что ФИФА и Инфантино согласовали, что наш представитель будет включён в состав совета.
Алексей Сорокин – это очень достойная кандидатура. Я его очень хорошо знаю. Он дипломат по образованию, закончил МГИМО. Какое-то время работал в посольстве США, обладает прекрасным английским языком, хорошим французским. Начал работу в московском правительстве с инициативы проведения финала Лиги чемпионов. Потом мы вместе работали в заявочном комитете «Россия 2018». Там он проявил себя с наилучшей стороны, будучи директором комитета. Объездили мы все страны, видел, насколько он в теме. Прямо сейчас в международном плане Сорокин — это человек номер два после Мутко, поскольку выступал на всех последних конгрессах, с презентациями чемпионата мира. Его знает, по сути, весь футбольный мир. Это престиж РФС, престиж страны в целом. Не стоит ещё забывать, что помимо того, что он будет членом совета, он будет возглавлять комитеты.
Избрание Сорокина даёт возможность отстаивать интересы и российского футбола, и конкретных футболистов, клубов. Он сумеет это сделать, ему хватит авторитета и футбольных знаний. Поскольку он попал в совет ФИФА от Европы, он обязан присутствовать на всех заседаниях исполкома УЕФА. Может влиять на определённые решения, высказывать свою позицию, отстаивать наши интересы. Это имеет для России колоссальное значение. В общем, можно поздравить Сорокина и РФС. Наверняка определённую роль сыграл Виталий Мутко, смог убедить президентов ФИФА и УЕФА, что это достойный кандидат. Считаю, это дипломатическая спортивная победа.
Что касается ритуалов и традиций при избрании в ФИФА, то в моё время они были, но сейчас пришло новое поколение. Мы раньше проставлялись. Между заседаниями был обед, в это время можно было накрыть небольшую «поляну». В то время можно было привезти икру, водку. Это чисто символический жест, ведь в то время членам исполкома в основном было за 70 лет. Но сейчас думаю, что Сорокина просто представят, и на этом всё закончится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.