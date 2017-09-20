«Барселона»: поддерживаем волю большинства каталонцев в вопросе о независимости

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором поддерживает волю большинства каталонцев в вопросе о независимости.
«Вслед за событиями, которые произошли в последние дни и, особенно, сегодня, в отношении нынешней политической ситуации в Каталонии, «Барселона», оставаясь верной своей исторической приверженности защите нации, демократии, свободе речи и самоопределения осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному осуществлению этих прав.
Поэтому ФК «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям, организациям и учреждениям, которые работают, чтобы гарантировать эти права.
«Барселона», проявляя максимальный уважение к своему разнообразному кругу членов, будет и впредь поддерживать волю большинства каталонцев и будет делать это по-граждански, мирно и образцово», — говорится в заявлении.