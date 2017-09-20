Бензема по новому контракту будет получать в «Реале» более € 7,5 млн в год

Нападающий «Реала» Карим Бензема по новому контракту будет зарабатывать более € 7,5 млн в год уже с вычтенными налогами, сообщает AS. Также в договоре прописаны отступные в размере € 1 млрд.
Сегодня стало известно, что стороны достигли договорённости о продлении соглашения до 30 июня 2021 года. Бензема играет за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона». На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.
Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
«Реал» объявил о договорённости с Бензема о продлении контракта