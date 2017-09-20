Джалилов: «Балтика» — самый популярный клуб в Таджикистане из российских команд

Калининградская «Балтика» является самым популярным клубом в Таджикистане среди российских команд. Об этом рассказал защитник «Балтики» из сборной Таджикистана Искандар Джалилов, который перебрался в российский клуб во время летнего межсезонья.
«Знают ли в Таджикистане про „Балтику? Конечно! Многие болельщики пристально следят за Игорем Черевченко. Сначала все таджики болели за «Локомотив», а когда Игорь Геннадьевич перешёл в «Балтику», а потом и я с Алишером – эта команда стала самой популярной в Таджикистане из российских клубов. Почти на все игры «Балтики» приходят болельщики с таджикскими флагами и искренне поддерживают нас“, — цитирует Джалилова пресс-служба „Балтики“.
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