Игрок «Амкара» Чухланцев дисквалифицирован на три матча за удар соперника в лицо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 10-го тура молодёжного первенства РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром».
«В молодёжном первенстве мы рассмотрели эпизод матча «Локомотив» — «Амкар». За умышленный удар без цели завладения мячом мы дисквалифицировали игрока «Амкара» Вадима Чухланцева на три матча. Игрок ударил соперника в лицо рукой», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ