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«Челси» и «Эвертон» заинтересованы в услугах форварда «ПСЖ» Кавани

20 сентября 2017, среда. 16:17 Футбол

«Челси» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани. Как сообщает Daily Mail, форвард может задуматься о смене команды, учитывая его положение в стане парижского клуба.

Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) уругваец несколько раз спорил с одноклубником Неймаром по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. Позже появилась информация о конфликте между игроками и даже об их стычке в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, испанское издание Sport.es сообщило, что Неймар попросил руководство клуба продать Кавани.

Отмечается, что кроме английских клубов к Кавани присматриваются «Наполи», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Эвертон Челси Эдинсон Кавани Трансферы
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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