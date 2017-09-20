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Чеферин: я не намерен заниматься пропагандой или сервисным обслуживанием

20 сентября 2017, среда. 17:16 Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, как важно сократить разницу между большими и малыми командами в европейском футболе.

«Важно, чтобы более скромные команды и дальше могли бороться в лиге больших и чтобы все могли мечтать. Это отличает футбол, в этом его магия. Мы должны защищать его, пока не поздно. Но у нас должно быть право действовать таким образом.

Потолки зарплат, налоги на роскошь, ограничения заявок, эволюция финансового фэйр-плей, реформы трансферной системы, создание центра анализа для контроля финансовых потоков, ограничения на комиссионные выплаты агентам, введение налогов солидарности на трансферы, которые будут использоваться для поддержки массового и женского футбола, ограничения на аренды, запрет на комбинированное владение клубами, ужесточение правил о собственных воспитанниках. Мы открыты для каждого, для любых реформ, которые пойдут на благо футбола.

У нас много идей, и мы преданы своему делу. Мы просто ждём зелёного света от тех, кто публично критикует нынешнюю ситуацию, но пока не дал нам возможности исправить её. Я уверен, скоро она изменится. Стремление есть… Теперь мы должны реализовать его. Могу заверить вас, что твёрдо намерен сделать это. Идея создать идеальный баланс была не просто девизом моей предвыборной кампании. Это по-прежнему моя и ваша цель.

Спустя год и шесть дней моего пребывания во главе УЕФА мои и наши действия говорят громче моих слов. И я не намерен заниматься пропагандой или сервисным обслуживанием", — цитирует Чеферина сайт УЕФА.

Конгресс УЕФА в 2019 году состоится 7 февраля в Риме
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Александер Чеферин УЕФА Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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