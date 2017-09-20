Бердыев: для первого раза Джанаев сыграл в «Рубине» неплохо

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после выездной победы в 1/16 Кубка России над «Оренбургом» (2:0) поделился мнением об игре.
«Как и предполагалось, это была тяжёлая кубковая игра. У «Оренбурга» много опытных игроков. Слава богу, что победили. Дебют Сослана Джанаева? Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определённые ошибки.
Мы продлили с Сорокиным контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.
Как здоровье у Кузьмина? К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится, – цитирует Бердыева сайт «Рубина.
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