Морьентес: Мората? Иногда в Испании не ценят местных игроков

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о сравнениях с ним нападающего «Челси» Альваро Мораты.
«Сравнения Мораты со мной? Иногда в Испании не ценят местных игроков должным образом. Между моей историей и случаем с Моратой есть параллели. Альваро является отличным игроком, и, в какой бы клуб он ни перешёл, он будет выступать на фантастическом уровне. Так было в «Ювентусе», а сейчас – в «Челси».
Выступая в «Реале», поскольку это лучшая команда мира, ты испытываешь огромное давление. Когда находишься в этом клубе два, три или четыре года, в него всегда переходят новые игроки, поэтому кому-то приходится уходить. В «Реале» это происходит чаще, чем в других клубах.
Главное отличие между испанскими и остальными футболистами – квалификация и талант. Вот почему испанцы всегда востребованы в лигах из других стран. Футболисты из нашей страны в основном строят свою игру за счёт таланта, а не физических показателей», — цитирует Морьентеса Marca.
Мората начинал карьеру в «Реале». С 2014 по 2016 год он защищал цвета «Ювентуса». В 2016 году он вернулся в мадридский клуб, а прошлым летом перешёл в «Челси». Морьентес выступал в «Реале» с 1997 по 2005 год, после чего успел поиграть в «Ливерпуле», «Валенсии» и «Марселе».