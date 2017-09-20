Спаллетти: ничья с «Болоньей» — тревожный звонок для «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после выездной встречи с «Болоньей» (1:1) в пятом туре Серии А поделился впечатлениями от игры.
«Мы были медленнее, чем обычно, почти не играли вертикально и дали „Болонье“ возможность закрывать свободные зоны. Во втором тайме мы добились большего успеха, но в целом, если вы двигаете мяч так медленно против организованной команды, то сопернику становится легче.
Никто ничего не отдаст сопернику просто так. Если клуб выиграл два или три матча подряд, то это не значит, что все будут дарить ему очки. Во всяком случае, этот результат — тревожный звонок, который напоминает о том, что нам нужно прибавлять», — сказал тренер в интервью Mediaset Premium.
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