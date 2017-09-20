Мацуев пожелал «Енисею» выйти в РФПЛ и получил от клуба футболку

Известный пианист-виртуоз, народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев после концерта в Красноярске пожелал «Енисею» выйти в РФПЛ.
«Очень приятно, что сегодня на моём концерте присутствует тренерский штаб „Енисея“ в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Для меня это большая честь, потому что я спартаковец, иркутский спартаковец. Желаю „Енисею“ удачи в ФНЛ, они обязательно выйдут в Премьер-Лигу, потому что такой тренерский состав – это гарантия успеха. Надеюсь, сегодняшний концерт подарил им эмоции, которые помогут одержать победу в матче с „Ахматом“, — цитирует Мацуева пресс-служба „Енисея“.
После концерта Мацуев получил именную футболку „Енисея“ от тренерского штаба клуба.
Фото доступно в «твиттере» «Енисея».