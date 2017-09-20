Элбер: «ПСЖ» уничтожил рынок, заплатив столько за Неймара и Мбаппе

Бывший нападающий сборной Бразилии и мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер выразил мнение, что «ПСЖ» своими дорогостоящими приобретениями нападающих Неймара и Килиана Мбаппе уничтожил трансферный рынок.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 222 млн, а Мбаппе парижане арендовали у «Монако» с опцией выкупа за € 180 млн.
«В Бундеслиге нет клубов, которые бы сказали: «Да, мы заплатим за футболиста € 100 или 200 млн». Я не думаю, что какой-либо игрок вообще стоит таких денег. Неймар — великолепный футболист, но «ПСЖ» уничтожил рынок, заплатив за него такую сумму. То же самое касается и приобретения парижанами Мбаппе. Это нездоровая ситуация», — цитирует Элбера FourFourTwo со ссылкой на DAZN.
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