Скрипченко: «Луч-Энергия» более мастеровит на сегодняшний день, чем «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Лучом-Энергией» (0:2).
«Игра получилась хорошая. На мой взгляд, она полезна для нашей команды во всех отношениях. Прежде всего, конечно, я считаю, что победа хозяев заслуженна. Они опытные, более мастеровитые на сегодняшний день. У нас сегодня идёт строительство команды, и ближайший резерв, который мы использовали, — это практически все те ребята, которые играют за „Анжи-2“. Было несколько человек из первой команды, которым недостаёт игровой практики. Сегодня мы смогли посмотреть наш ближайших резерв и понять, кто что собой представляет и на кого первая команда может опереться в ближайшем будущем.
Ни в коем случае не хочу сказать, что мы не ставили какую-то задачу. Безусловно, приезжали сюда для того, чтобы добиться положительного результата. Я настраивал команду, и, поверьте, ребята были мотивированны до предела. Надо признать, что нам противостояла силовая команда, и понравилось то, что мы по своей структуре не выпадали все 90 минут. Голы стали следствием фланговой подачи в первом тайме, а также стандартного положения, когда реакция вратаря не до конца сработала для того, чтобы отбить несложный мяч. В целом мне понравилось то, как мы играли, но „Луч“ победу заслужил. Для нас это урок, польза для многих ребят», — сказал тренер на пресс-конференции.