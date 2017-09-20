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Шалимов: «Краснодар» позорно вошёл в историю, проиграв «Томи» в Кубке России

20 сентября 2017, среда. 18:51 Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевое поражение от «Томи» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Ну, что говорить по матчу… По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю такого клуба, как «Краснодар». Мы играли безобразно. Наверное, провести ротацию состава было ошибкой. Из-за ротации мы обжигались и когда проводили её, выступая в Лиге Европы и в чемпионате. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

Попадёт ли мне после вылета из еврокубка и Кубка России? Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить? Некоторые из тех, кто сегодня был в основном составе, в воскресенье сыграют с «Зенитом». Будем восстанавливаться и идти вперёд.

Что касается возможной недооценки сегодня, то она была однозначно. По настрою это было видно. Игроки «Томи» были более мотивированны. Если даже игроки выше классом, это может проявиться. Если уступаешь по этому компоненту, твоё мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

Что сделал в перерыве, чтобы изменить игру? В таких случаях что можно сделать — только замены. Мы две сделали после первого тайма, ещё одну — за 30 минут до конца игры. План игры не меняли, а просто поменяли игроков, которые выпадали», — сказал Шалимов на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» и «Арсенал» вылетели из Кубка России, уступив «Томи» и «Тамбову»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Зенит ФК Краснодар Игорь Шалимов
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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