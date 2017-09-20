Петраков: если «Томь» победила «Краснодар», оценка должна быть положительная

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с «Краснодаром» (2:1).
«Если команда добилась победы, оценка, наверное, должна быть положительная. Но нам противостояла достаточно хорошая, сыгранная команда. Не зря „Краснодар“ в РФПЛ имеет такие высокие показатели по контролю мяча, передачам. Бороться в этих компонентах нам с ними достаточно тяжело. Мы и выбрали такую тактику — играть вторым номером, искали больше быстрые переходы в контратаки, и в каких-то моментах нам это удавалось.
Конечно, надо отдать должное ребятам, которых хочу похвалить. Я увидел у них настрой, желание, самоотдачу. С такой командой, как «Краснодар», надо играть очень внимательно и дисциплинированно в обороне, и от этого мы исходили. Рад, что добились победы, но хотелось бы, чтобы этот настрой мы показывали не только в матчах с командами РФПЛ, но и в чемпионате. Сегодня на поле у нас было 11 боевых единиц, и наши лидеры сыграли главную роль", — сказал тренер на пресс-конференции.