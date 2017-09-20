Тренер «Оренбурга»: впечатления от матча с «Рубином» очень хорошие

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с «Рубином» (0:2).
«Впечатления от матча с „Рубином“ очень хорошие. Была хорошая игра, динамичная, несмотря на такую жару. Соперников — с победой, проходом дальше по турнирной таблице. Понравилась наша команда. Но, как бы хорошо мы ни играли, надо забивать голы, без которых побед не бывает.
Игра в исполнении нашей команды была целостной, было очень много голевых моментов, нереализация которых и привела к поражению. Какую себе поставлю оценку? Неудовлетворительно. Результат же не достигнут. Игра забывается, а результат остаётся. Поражение — оно и в Африке поражение", — сказал тренер на пресс-конференции.
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