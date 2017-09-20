Талалаев: победа над туляками даст «Тамбову» индульгенцию за зажатый первый тайм

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Хорошая, трудная игра. Очень рад, что победили. Говорят, „Тамбов“ раньше ещё не доходил до такой стадии Кубка России. Мы много чего не делали, многое в первый раз. И я очень рад, что работаю с ребятами, которые могут это делать. Играли с хорошей, организованной командой, выстроили определённый план. И ребята просто молодцы, реализовали задуманное практически на сто процентов. Конечно, хотелось увидеть побольше опасных моментов, но и в первом тайме надо было забивать в двух эпизодах, и во втором тоже создали моменты. Думаю, в матче с командой РФПЛ на большее нам рассчитывать сложно. Хотя в стадии созидания мы очень сильно прибавили этой осенью. Думаю, 10 ударов по воротам мы сегодня нанесли, и для меня это очень хороший результат.
Мы изучали туляков и умышленно отдали им территорию. Знали, что 70% мячей они забивают в первом тайме, и не стали повторять ошибок игроков „Динамо“, которые сразу всё выплеснули в первые 45 минут, а во второй половине им уже было тяжело. Мы поступили по-другому. И я очень рад за наших защитников, которые противостояли такому нападающему, как Расич. Им было очень сложно. Может быть, играть в три центральных защитника не так красиво, не так зрелищно, как привыкли наши болельщики, но, думаю, победа даст нам индульгенцию за тот более зажатый, защитный первый тайм, который мы продемонстрировали», — сказал тренер на пресс-конференции.