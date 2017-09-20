РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков из-за долгов перед Кашчеланом

Палата по разрешению споров РФС по итогам очередного заседания приняла решение о наложении запрета на регистрацию новых футболистов клубу «Тосно», сообщает официальный сайт РФС.
Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по выплате задолженностей бывшему полузащитнику команды черногорцу Младену Кашчелану, который в августе стал игроком «Тамбова».
Также РФС запретил регистрировать новичков «Мордовии» из-за долгов саранского клуба перед бывшим нападающим команды Павлом Игнатовым, который ныне также выступает в «Тамбове».
«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России