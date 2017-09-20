Созин: ЦСКА должен был порвать «Авангард», но ему этот матч был не нужен

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о проигрыше ЦСКА курскому «Авангарду» (0:1 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«ЦСКА этот матч был не нужен. «Авангард» был намного сильнее, создавал моменты. Возникает вопрос к руководителям клуба, которые рассчитывают на Миланова, Набабкина, Оланаре и считают их игроками основы. На уровне Курска они не выделяются ничем — ни взрослыми действиями, ни острыми выпадами. Для чего тогда они должны сидеть в запасе? Вот все они сядут в запасе на матч с «Манчестер Юнайтед». Но могут ли они усилить игру ЦСКА?
Не могу советовать руководству клуба, но это не оправдано — держать возрастных людей на лавке. Те, кому за 25 и кто вышел сегодня, не усилят команду. Они должны были порвать «Авангард» и доказать, что могут выйти на матч с «МЮ». Поэтому и говорю, что нет у ЦСКА обоймы. А Курску желаю выиграть Кубок и выйти в Лигу Европы. Странный матч, есть над чем подумать ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.