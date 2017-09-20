Ротань: сборная Украины ставит перед собой задачу попасть на ЧМ-2018 напрямую

Полузащитник и капитан сборной Украины Руслан Ротань оценил перспективы команды в отборе на ЧМ-2018.
«Нужно сейчас не о перспективах говорить, а выходить на поле и добывать две победы, тогда всё будет нормально. Нам всё никак не удаётся пройти квалификацию ровно: то соперники попадутся — финалисты ЧМ, то просто игра не идёт… Сейчас нужно выжать максимум и выйти из нашей группы.
Какая разница, как пройти на мундиаль! Но мы, конечно, ставим перед собой задачу попасть на ЧМ-2018 напрямую, тем более что турнирное положение нам это позволяет», — цитирует Ротаня издание «Вести».