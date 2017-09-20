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Гончаренко: я не жалею, что не взял основных игроков ЦСКА в Курск

20 сентября 2017, среда. 20:08 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Авангардом» (0:1 ДВ). Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

«Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированы. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол. В первую очередь речь идёт про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

Я не выгляжу слишком огорчённым? А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют. Я не жалею, что не взял основных игроков.

Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Авангард Курск Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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