Надсон: играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон выразил желание иметь российский паспорт, чтобы помочь клубу в вопросе с лимитом на легионеров, а также отметил, что Самара и сборная России изменились в лучшую сторону в преддверии чемпионата мира 2018 года.
«Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в Премьер-Лиге. Гильерме и Марио Фернандес получили российские паспорта и даже получили вызов в сборную.
Русские защитники? В ЦСКА хорошие защитники — братья Березуцкие. Ещё мне очень нравится Андрей Семёнов из «Ахмата» и Георгий Джикия из «Спартака», — цитирует Надсона официальный сайт «Крыльев Советов» со ссылкой на радио «Крылья губернии».
«Что касается предстоящего ЧМ-2018 в России, то Самара очень сильно изменилась, стала красивым и чистым городом. Я себя чувствую здесь как дома. У меня много друзей, которые хотят сюда приехать. Если будет возможность, покажу им город, Волгу, расскажу о нашем клубе. Всё меняется в лучшую сторону, и сборная России тоже находится на правильном пути. Но я вас огорчу: чемпионом станет сборная Бразилии», — рассмеявшись, добавил 32-летний футболист.
Надсон перешёл в «Крылья Советов» из бельгийского «Генка» в 2013 году.