«Беневенто» разгромно проиграл «Роме», потерпев пятое поражение подряд

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Беневенто» принимал на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась победой уверенной гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Эдин Джеко, а ещё два гола в собственные ворота провели игроки «Беневенто». Таким образом, новичок Серии А потерпел пятое поражение в пяти стартовых турах.
«Рома» (9 очков) поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Беневенто» (0) располагается на последней 20-й строчке.