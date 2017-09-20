175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к «Волгарю»

20 сентября 2017, среда. 21:01 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Волгарем». Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Матч получился эмоциональным. Думаю, что зрителям было интересно наблюдать за игрой. Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника. Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. «Волгарь» — быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени.

Мы меняли схемы. Это было продиктовано самой игрой. Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное, не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу», — цитирует Кучука сайт «Ростова».

«Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
Волгарь ФК Ростов Леонид Кучук
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
21:26 «Кёльн» стартовал в чемпионате Германии с пяти поражений подряд
21:25 Ньянг может начать выступать за сборную Сенегала
21:13 «Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»
21:08 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании
21:01 Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к «Волгарю»
20:55 «Беневенто» разгромно проиграл «Роме», потерпев пятое поражение подряд
20:52 «Спартак» выбил «Кубань» из Кубка России благодаря дублю Промеса
20:38 Капитан «Аугсбурга» дисквалифицирован на один матч за оскорбительный жест
20:33 Надсон: играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт
20:26 Матч со «Спартаком» — рекордный по посещаемости для «Кубани» после вылета в ФНЛ
20:15 Итальянец Ува стал новым вице-президентом УЕФА
20:08 Гончаренко: я не жалею, что не взял основных игроков ЦСКА в Курск
19:59 Ротань: сборная Украины ставит перед собой задачу попасть на ЧМ-2018 напрямую
19:58 Созин: ЦСКА должен был порвать «Авангард», но ему этот матч был не нужен
19:51 «Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова
19:44 РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков из-за долгов перед Кашчеланом
19:36 Талалаев: победа над туляками даст «Тамбову» индульгенцию за зажатый первый тайм
19:30 Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России
19:21 Божович извинился перед фанатами «Арсенала» Т, приехавшими в Тамбов
19:18 Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»
19:17 Тренер «Оренбурга»: впечатления от матча с «Рубином» очень хорошие
19:10 «Монако» продлил контракты с Субашичем и Раджи
19:03 Петраков: если «Томь» победила «Краснодар», оценка должна быть положительная
18:59 Тренер «Луча»: и у основного состава «Анжи» также были бы большие проблемы
18:56 Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
18:52 «Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России
18:51 Шалимов: «Краснодар» позорно вошёл в историю, проиграв «Томи» в Кубке России
18:43 Скрипченко: «Луч-Энергия» более мастеровит на сегодняшний день, чем «Анжи»
18:41 Невилл: Погба — огромная потеря для «МЮ», команде нужна его смелость
18:28 «Анжи» 21 сентября откроет филиал академии в Дербенте
18:28 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии
18:17 Элбер: «ПСЖ» уничтожил рынок, заплатив столько за Неймара и Мбаппе
18:15 Мацуев пожелал «Енисею» выйти в РФПЛ и получил от клуба футболку
18:05 Спаллетти: ничья с «Болоньей» — тревожный звонок для «Интера»
17:55 «Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Кубанью»
17:49 В Германии утверждают, что Левандовски учит испанский для перехода в «Реал»
17:40 Ари и другие спортсмены встретились с онкологически больными детьми
17:36 Морьентес: Мората? Иногда в Испании не ценят местных игроков
17:35 Малоян: будем играть в атакующий и комбинационный футбол, «Ахмата» не боимся
17:32 «Динамо» объявило стартовый состав на матч Кубка России со «Спартаком-Нальчик»
17:19 Бердыев: для первого раза Джанаев сыграл в «Рубине» неплохо
17:16 Чеферин: я не намерен заниматься пропагандой или сервисным обслуживанием
17:12 Шестой визит ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдёт с 26 сентября по 5 октября
16:55 «Краснодар» и «Арсенал» вылетели из Кубка России, уступив «Томи» и «Тамбову»
16:53 «Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, «Урал» покинул турнир
Все новости RSS
Партнерский контент