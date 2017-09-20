«Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»

«Спартак-Нальчик» в серии пенальти выиграл у «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Нальчике на стадионе «Спартак».
Основное время матча завершилось со счётом 0:0, ни у одной из команд не было заметного перевеса. В дополнительное время чуть активнее было «Динамо», но судьбу матча решила серия пенальти. Точнее оказались хозяева — 4:2.
«Спартак-Нальчик» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», который на выезде победил «Кубань» со счётом 2:0. «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше турнира.