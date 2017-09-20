Ньянг может начать выступать за сборную Сенегала

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг, который на правах аренды выступает в «Торино», начнёт выступать за сборную Сенегала, сообщает Afrik-Foot.
По информации источника, 22-летний футболист был включен в заявку африканской команды на матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Кабо-Верде, который состоится 7 октября.
Ранее Ньянг, который родился во Франции в семье выходцев из Сенегала, выражал желание выступать за европейскую сборную. М'Байе выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции разных возрастов.
«Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти