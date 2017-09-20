Тихонов: «Крылья Советов» постараются обыграть «Локомотив», но это футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от домашнего матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится 21 сентября.
«Думаю, что на «Локомотив» команду не нужно настраивать. Ребята все понимают, что это за матч. Нам предстоит сыграть с одним из лидеров Премьер-Лиги. Наша специфика подготовки — восстановление футболистов, чтобы они подошли к игре в хорошем настроении, а также в хорошем физическом и психологическом состоянии. У нас через два дня тяжелейший матч в Красноярске, поэтому будет небольшая ротация игроков. Во встрече с одним из лучших клубов страны будем стараться победить, но это футбол, сами прекрасно понимаете.
Часто читаешь публикации в Интернете, что на Кубок России не все везут основные составы. Даже команды из ФНЛ, потому что у кого-то задача быть наверху, у кого-то — подняться снизу повыше. Посмотрим, что будет завтра. Мы знаем, что «Локомотив» везёт основной состав. Готовимся к игре серьёзно. Повезём ли на следующий матч в Красноярск основной состав? Конечно. Надо играть», — сказал Тихонов в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».