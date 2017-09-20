Защитник «Авангарда»: могли одержать победу над ЦСКА и в основное время

Защитник курского «Авангарда» Денис Никитин прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка России над ЦСКА. «Авангард» одержал победу со счетом 1:0, единственный мяч был забит с пенальти в дополнительное время.
«Игра получилась непростой, было достаточно тяжело. Но мы хорошо сыграли в обороне, создавали моменты в атаке. Думаю, могли одержать победу в матче и в основное время. Выиграть удалось за счёт того, что мы были единым целым и бились друг за друга.
Была ли у меня особая мотивация из-за того, что являюсь воспитанником ЦСКА? Нет, просто настраивался на трудный матч с командой, которая является одним из лидеров в РФПЛ», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
20-летний Никитин является воспитанником ЦСКА и принадлежит «Тосно». Нынешний сезон футболист проводит в «Авангарде» на правах аренды.