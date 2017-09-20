Е. Калешин: победа «Спартака» над «Кубанью» не вызывает сомнений

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от поражения в матче 1/16 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Матч прошёл с преимуществом «Спартака». Думаю, его победа не вызывает сомнений. Сегодня это чемпион страны, он показал достаточно качественную игру и переиграл нас. Но стоит отдать должное нашей команде, мы отдали все силы борьбе и постарались максимально осложнить задачу сопернику. К сожалению, на данном этапе «Спартак» сильнее нас.
Невозможно не создать ничего у чужих ворот и при этом надежно сыграть сзади. Мы имели несколько подходов — тех, которые могли реализовать, сыграв более качественно. К сожалению, даже первый мяч, который мы пропустили, был не совсем обязательным. Это была ошибка, неправильное решение на последней минуте первого тайма, этот гол не вытекал из логики игры «Спартака». И второй мяч мы пропустили из-за нашей не очень качественной игры на сбросе мяча, хотя до этого «Спартак» имел несколько отличных моментов для взятия. Поэтому шанс в том, чтобы не допускать таких эпизодов, которые позволяют сопернику легко вскрыть нас. Держать этот ритм и уметь терпеть. К сожалению, сегодня терпения не хватило. Думаю, если бы мы ушли в раздевалку после первого тайма при счете 0:0, «Спартаку» было бы немного сложнее.
Может ли эта игра быть новым импульсом для наших игроков к тому, чтобы в дальнейшем более качественно выступать в ФНЛ? Надеюсь на это. Вы подобрали хорошие слова, я ребятам передам завтра. Действительно, чем выше уровень, тем выше скорость. В первую очередь — скорость принятия решений. У москвичей очень качественный состав, есть легионеры, выигрывавшие титулы. Тот же Луис Адриано — человек, сыгравший много матчей в Лиге чемпионов, выступавший за «Шахтёр» и «Милан». Естественно, это интересно для футболистов — почувствовать тот ритм, в котором играет чемпионская команда. Но одного матча, конечно, недостаточно. Нужно играть в другой лиге, чтобы каждый раз было такое сопротивление, чтобы на эти скорости можно было ответить. Я надеюсь, что прошедший матч придаст определённый импульс. Мы все хотим, чтобы такие матчи чаще проходили на нашем стадионе, чтобы команда могла вернуться в элиту. На нашем этапе работы мы должны сделать всё, чтобы команда смогла всплыть и подняться», — цитирует тренера сайт «Кубани».