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Биджиев: «Авангард» порадовал болельщиков как игрой, так и победой над ЦСКА

21 сентября 2017, четверг. 01:33 Футбол

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (1:0 ДВ).

«Мы смогли сегодня порадовать всех болельщиков „Авангарда“ как игрой, так и результатом. Если по матчу, то нам было важно выдерживать выбранный план на игру, играть дисциплинированно и организованно. Футболисты справились с поставленной задачей, проявили мастерство и характер и победили достойного соперника.

До какой стадии турнира может пройти „Авангард“? Пока рано об этом говорить. Сейчас переключаем все силы на чемпионат, но в Кубке России нам хочется пройти как можно дальше», — приводит слова Биджиева клубная пресс-служба.

Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России
Источник: Официальный сайт ФК "Авангард" (Курск) Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Авангард Курск Хасанби Биджиев Болельщики — Футбол
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