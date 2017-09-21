Биджиев: «Авангард» порадовал болельщиков как игрой, так и победой над ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (1:0 ДВ).
«Мы смогли сегодня порадовать всех болельщиков „Авангарда“ как игрой, так и результатом. Если по матчу, то нам было важно выдерживать выбранный план на игру, играть дисциплинированно и организованно. Футболисты справились с поставленной задачей, проявили мастерство и характер и победили достойного соперника.
До какой стадии турнира может пройти „Авангард“? Пока рано об этом говорить. Сейчас переключаем все силы на чемпионат, но в Кубке России нам хочется пройти как можно дальше», — приводит слова Биджиева клубная пресс-служба.
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