В. Быстров: мой дебют оценят тренеры «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Тюменью» (2:1). Для опытного хавбека это была первая игра в составе команды из Ленинградской области. Он появился на поле на 59-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
«Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счёта. «Тюмень» — хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, всё хорошо.
Перед моим выходом на поле тренеры сказали: «Давно не играл, давай, почувствуй, выходи и помогай команде». Свой дебют я не стану оценивать — это сделают наши тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику, и надеюсь, что будет больше игрового времени на поле», — приводит слова Быстрова пресс-служба «Тосно».