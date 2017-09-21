Н. Клаф: и для Моуринью, и для моего отца существует либо белое, либо чёрное

Главный тренер «Бёртон Альбион» Найджел Клаф сравнил наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью со своим отцом — известным тренером Брайаном Клафом. По словам Клафа-младшего, и Моуринью, и его отец — очень прямолинейные люди, которые говорят, что думают.
«Их объединяет серьёзное отношение ко всему. Для них существует либо белое, либо чёрное – и всё. Если игрок выполняет свою работу, он с ним работает, если нет, то нет. Думаю, они смотрят на вещи очень похоже. Особенно Моуринью с отцом похожи в плане общения с прессой. Оба говорят, что думают, и это их самое большое сходство», – приводит слова Найджела Клафа Independent.
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