Иско: «Реал» незаслуженно пропустил от «Бетиса» на последних минутах

Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал поражение от «Бетиса» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Если мы не забиваем ранний гол на „Сантьяго Бернабеу“, то начинаем играть беспокойно. Сегодня мы на последних минутах пропустили незаслуженный гол.
Отставание от «Барселоны» составляет 7 очков? Лучше, если это происходит сейчас, в начале сезона. У нас есть время всё исправить», — приводит слова Иско Marca.
«Реал» проиграл «Бетису», отставание от «Барселоны» — семь очков