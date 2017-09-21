«Авангард» — ЦСКА — 1:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

Курский «Авангард» в дополнительное время выиграл у ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».
Основное время матча завершилась со счётом 0:0. На 114-й минуте последовал удар по воротам ЦСКА, Кирилл Набабкин сыграл рукой, и арбитр матча Сергей Куликов указал на «точку». Дмитрий Коробов с 11-метровой отметки уверенно развёл мяч и голкипера «армейцев» Илью Помазуна по разным углам.
«Авангард» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Тамбовом».
Видеообзор матча «Авангард» — ЦСКА можно посмотреть на «Чемпионате».
Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России