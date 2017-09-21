Инфантино призвал к глобальной реформе рынка трансферов

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал стремительный рост цен на трансферном рынке «крысиными бегами» и призвал совместно бороться с этой проблемой.
«Мы совместно должны решать проблему трансферов. Нужно создать определённые правила для агентов и трансферных окон, ввести потолок зарплат. Нужно сделать много вещей, которые витают в воздухе, но никогда не рассматривались всерьёз. Меня беспокоит инфляция, вызванная трансферами. Всё это напоминает мне крысиные бега, в которые вовлечены клубы. Эти тенденции плохо влияют на футбол.
Мы должны следить за тем, чтобы трансферы не влияли на целостность чемпионатов. Трансферные окна должны закрываться до их начала», — приводит слова Инфантино Reuters.
Минувшим летом мировой трансферный рекорд был побит более чем в два раза. За трансфер нападающего Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» € 222 млн. Ранее самой дорогой сделкой мира был переход полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.