Касемиро — о поражении «Реала» от «Бетиса»: футбол иногда несправедлив

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал поражение от «Бетиса» в пятом туре чемпионата Испании. «Сливочные» уступили со счётом 0:1, пропустив гол в компенсированное арбитром время. В трёх домашних матчах нынешнего сезона «Реал» забил лишь три гола и набрал два очка.
«Мы создали много моментов, но нам просто не повезло. Это футбол, иногда он несправедлив. Я разочарован, но должен поздравить „Бетис“, который отлично сражался и показал неплохую игру. В прошлом году мы проводили отличные матчи в Лиге чемпионов на „Сантьяго Бернабеу“. Мы создавали много моментов и побеждали. Бывают дни, когда мяч просто не идёт в ворота.
Мы не должны думать о том, что отстаём от „Барселоны„ на 7 очков. Нужно сохранять холодную голову», — приводит слова Касемиро AS.