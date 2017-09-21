«Реал» — «Бетис» — 0:1. Видеообзор матча

«Реал» уступил «Бетису» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В первом тайме «Реал» был ближе к голу, но гости опасно действовали на контратаках. После перерыва мадридцы усилили давление, «Бетис» всей командой находился в обороне, а в компенсированное время Арнальдо Антонио Санабрия принес гостям победу.
Посмотреть видеообзор матча «Реал» — «Бетис» можно на официальном канале Примеры в YouTube.
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