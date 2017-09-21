Наставника женской сборной Англии уволили после разгромной победы над Россией

Главный тренер женской сборной Англии Марк Сэмпсон отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны. Причиной такого решения стало «неуместное и неприемлемое поведение» Сэмпсона во время работы с женской командой «Бристоль Сити». В заявлении сказано, что Сэмпсон «нарушил профессиональные границы между игроком и тренером». Подробности не разглашаются.
19 сентября женская сборная Англии в матче отборочного турнира ЧМ-2019 разгромила Россию — 6:0. Эта встреча стала последней для Сэмпсона на посту наставника национальной команды.