Сетьен: победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» очень престижна

Главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен не скрывал удовлетворения после матча 5-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Играя на выезде, андалусская команда добилась победы со счётом 1:0.
«Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» многое значит и очень престижна. Она придаёт нам огромный стимул в том, что касается уверенности в собственных силах. Мы оборонялись очень достойно, но чем больше будет владеть мячом соперник, тем больше у него будет голевых моментов. Против такого рода противников приходится очень нелегко, но я доволен, поскольку мы распоряжались мячом соответствующим образом», — приводит слова Сетьена Marca.
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