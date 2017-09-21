Облак: пенальти — это всегда лотерея

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:1) в матче пятого тура чемпионата Испании. В этой встрече Облак отразил пенальти от Арица Адуриса.
«Любой пенальти — это всегда лотерея. Иногда получается отразить такой удар, иногда нет. Все наши футболисты в равной степени постарались для этой победы. Обыграть „Атлетик“ на выезде очень нелегко. Это отличный результат.
Моё будущее? У меня контракт с „Атлетико“, поэтому я здесь. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Облака AS.
«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании