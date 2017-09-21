«Барселона» нацелилась на Горецку

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, в каталонском клубе хотят в следующем сезоне усилить полузащиту и полагают, что этот футболист мог бы быть полезен.
Ранее сообщалось, что в услугах Горецки заинтересована мюнхенская «Бавария». Кроме того, проявляют к нему интерес и «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Между тем руководство гельзенкирхенского клуба расставаться со своим игроком не собирается, предлагая ему новый контракт и рекордную для клуба зарплату в размере 10 млн в год. Действующее соглашение Горецки рассчитано до лета 2018 года.