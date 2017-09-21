Зидан опроверг предположение о сложном психологическом состоянии Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг предположения о том, что нападающий команды Криштиану Роналду переживает сложные с психологической точки зрения времена. После матча 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» французскому специалисту был задан вопрос о том, не нервничает ли португальский футболист и не находится ли в подавленном состоянии.
«Ничего такого нет. Напротив, мы довольны тем, что Роналду с нами, а он доволен тем, что находится в расположении команды», — приводит слова Зидана Marca.
«Королевский клуб» потерпел поражение со счётом 0:1, играя на своём поле. Сам Роналду находился на поле все 90 минут.
Зидан: мяч просто не хотел залетать в ворота «Бетиса»