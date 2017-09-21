Фогтс раскритиковал немецкие команды и УЕФА из-за Лиги Европы

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс раскритиковал немецкие команды, а также УЕФА. Немецким командам досталось за слабое выступление в Лиге Европы, а УЕФА – за то, что этот турнир, по мнению Фогтса, проходит не на должном уровне и проигрывает ранее разыгрывавшемуся Кубку УЕФА.
«Когда немецкая команда в последний раз выигрывала Кубок УЕФА, который теперь называется Лигой Европы? Это была победа «Шальке-04» 20-летней давности. Немецкие команды проигрывают в этом, из-за чего страдает и Бундеслига. Национальное первенство может оказаться в невыгодном положении, поскольку команды Бундеслиги не относятся с должной серьёзностью к Лиге Европы. А УЕФА сделала с интересным когда-то турниром раздутую Лигу Европы и уже получила ответ», — цитирует Фогтса Sport Bild.