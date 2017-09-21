Наставник «Вольфсбурга» верит в успешный результат в матче с «Баварией»

Новый главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт верит в успешное выступление своей команды в гостевом матче 6-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». По итогам первых пяти туров национального первенства у «волков» 5 очков и 13-е место в турнирной таблице.
«Ничья была бы неплохим результатом с психологической точки зрения. В Мюнхене мы не хотим быть без шансов и верим в возможность положительного результата. Мне хотелось бы видеть в своих футболистах энергию и страсть», — приводит слова Шмидта интернет-издание Sport1.
Матч между «Баварией» и «Вольфсбургом» состоится 22 сентября.
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