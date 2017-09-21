Венгер: удивлён уровнем игры, который продемонстрировал «Донкастер»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Донкастер Роверс» со счётом 1:0 в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Единственный гол на 25-й минуте забил Тео Уолкотт.
«Мы хорошо начали матч и в первые 25 минут показывали хороший темп. Однако постепенно мы теряли концентрацию и скорость. „Донкастер“ сыграл очень хорошо. В низших дивизионах команды очень хорошо готовы физически. Они продемонстрировали полную работоспособность, были хорошо организованы, не пали духом после пропущенного гола. Они боролись до конца и могли даже забить. Признаюсь, я удивлён уровнем игры, который продемонстрировал „Донкастер“. Им не стоит волноваться о сохранении прописки в Лиге 1.
Повреждение Уолкотта? Его ударили по колену в первом тайме, а затем ещё раз — во втором. не думаю, что там что-то серьёзное», — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».