Наставник сборной Аргентины Сампаоли встретился с Месси и Маскерано

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли приехал в Испанию, где встретился с нападающим национальной команды Лионелем Месси и защитником Хавьером Маскерано, защищающими цвета «Барселоны», сообщает AS.
Целью встречи было обсуждение последних двух матчей «альбиселесте» в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Сампаоли посмотрел вместе с Месси и Маскерано видеоматериалы игры сборной, объясняя свои концепции. Сампаоли таким образом стремится как можно быстрее оптимизировать работу с командой.
Аргентинцы встретятся со сборной Перу (6 октября) и национальной командой Эквадора (11 октября). По итогам 16 туров Аргентина с 24 очками занимает в своей группе 5-е место.
Три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Перу и Эквадором